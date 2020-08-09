رسمياً.. وزير البيئة اللبناني يُعلن استقالته

أعلن وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار، اليوم الأحد، استقالته من منصبه على خلفية الاحتجاجات التي تعم الشارع اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت.
وقال قطار: "نفسي حزينة حتى الموت أمام هول الفاجعة، وإنحناءً لأرواح الضحايا الابرياء، وتضامناً مع الجرحى والمصابين وذويهم، وتحسّساً بألم أهالي المفقودين، وتعاطفاً
وتابع: "وفي لحظة وحدة اللبنانيين بآلامهم أرى الأمل في قدرة شاباتنا وشبابنا على النهوض بلبنان جديد يلبّي طموحاتهم وأحلامهم، باقياً دائماً وأبداً في خدمة وطني وأهلي".
واقتحم محتجون، مساء أمس السبت، مقر وزارة الطاقة اللبنانية، وجميعة المصارف في بيروت، خلال الاحتجاجات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة بيروت، على خلفية الغضب الذي يشهده الشارع جراء انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.
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