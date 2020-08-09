تونس تُسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

سجلت تونس اليوم الأحد، 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) منها 12 إصابة محلية،خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 1697 حالةً، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 51 حالةً.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.