مالي تُسجل 4 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة



أعلنت وزارة الصحة في مالي تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة - في بيان اليوم - بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2565 منذ مارس الماضي، شفي منهم 1960، فيما توفي 125 شخصا، ويتابع 480 مصابا علاجهم في المشافي.

الإصابات بلغ 2565 منذ مارس الماضي، شفي منهم 1960، فيما توفي 125 شخصا، ويتابع 480 مصابا علاجهم في المشافي. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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