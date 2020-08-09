المغرب يُسجل 1230 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم تسجيل 1230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ الحصيلة التراكمية للمصابين 33237 حالة.

وأفادت الوزارة - في بيان اليوم -

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بأنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات 498، كما تم تسجيل 1157 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 23347 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.