وزير خارجية ألمانيا: جمع 200 مليون يورو مُساعدات فورية للبنان

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال مؤتمر المانحين الدولي، اليوم الأحد، أنه تم جمع مساعدات فورية بقيمة تزيد على 200 مليون يورو للبنان. تزيد على 200 مليون يورو للبنان. وقال ماس للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني إن بلاده ستسهم بـ20 مليون يورو إضافية. بلاده ستسهم بـ20 مليون يورو إضافية. ولم يُصدر عن الجانب الفرنسي، الذي ينظم المؤتمر بالمشاركة مع الأمم المتحدة، تصريحات بعد تتعلق بقيمة المساعدات المقررة للبنان.



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