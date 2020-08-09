السودان: ارتفاع ضحايا السيول لـ30 شخصًا

أعلن الدفاع المدني السوداني، اليوم الأحد، عن مصرع 20 شخصاً إضافياً وإصابة 13 آخرين بسبب سيول وأمطار غزيرة في مختلف مناطق البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 30.

وقال الدفاع المدني: "لقي 20 شخصا مصرعهم،

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وأصيب 13 ودمر 3045 منزلًا كليًا إضافة إلى 66 مرفقًا عامًا".

وكان مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالسودان قال إن خمسين ألف شخص تأثروا بالأمطار.

وأضاف أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان سببت فيضانات وانزلاقات أرضية، وسببت أضرارا في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد.



وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.