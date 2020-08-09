أعلن الدفاع المدني السوداني، اليوم الأحد، عن مصرع 20 شخصاً إضافياً وإصابة 13 آخرين بسبب سيول وأمطار غزيرة في مختلف مناطق البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 30.
وقال الدفاع المدني: "لقي 20 شخصا مصرعهم،
وكان مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالسودان قال إن خمسين ألف شخص تأثروا بالأمطار.
وأضاف أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان سببت فيضانات وانزلاقات أرضية، وسببت أضرارا في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد.
وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: ارتفاع ضحايا السيول لـ30 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.