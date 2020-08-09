كندا تُسجل 79 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الأحد، تسجيل 79 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتسجل المقاطعة الرئيسية في كندا أقل من 100 حالة يوميا لمدة أسبوع كامل.
وأعلن مسؤولو الصحة في أونتاريو اليوم، أن الـ79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تأتي بعد تسجيل 70 حالة جديدة يوم أمس السبت، بجانب تسجيل المقاطعة حالتينوفاة اليوم الأحد بسبب الجائحة.
وفي مقاطعة كيبيك، سجلت الصحة العامة اليوم الأحد، إصابة 104 أشخاص بفيروس كورونا، بجانب 3 حالات وفاة بسبب الفيروس في المقاطعة.
على جانب آخر، أعلنت وكالة الصحة العامة في كندا عن 239 إصابة مؤكدة ببكتيريا السالمونيلا فيالبلاد، مشيرة إلى أن جميع الإصابات مرتبطة ببصل مستورد من أمريكا يحتوي على بكتيريا السالمونيلا.
ومن بين الإصابات الـ 239 المؤكدة، 29 حالة في المستشفى لتلقي العلاج، ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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