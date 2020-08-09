الجالية الإثيوبية بالقاهرة لـ "الوفد" : وجدنا الحرية والمساواة بمصر

منذ سنوات يعيشون اللاجئيين الأوروميين الإثيوبيون في القاهرة، في آمان ولا يشعرون بأي أضطهاد أو عنصرية، إلا فئة ضئيلة جدًا من الشعب المصري.

قال أحد أعضاء الجالية الأورومية بالقاهرة، رفض ذكر اسمه، أنه متواجد في القاهرة منذ 7

سنوات، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي يعتبر من أسوأ الوزراء على مستوى التاريخ الإثيوبي.

وأوضح ، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الشعب المصري عادلًا ورحيم، يُعرف بالإنسانية ويُقدر

قيمة الإنسان، مضيفًا أن هناك شريحة ضئيلة جدًا ليس لديهم معرفة ولا ثقافة.

Advertisements

وأكد:" على أنه إنه متواجد في مصر منذ سنوات، لافتًا إلى أن الشعب المصري احتضنهم ووفر لهم كل سُبل الراحة".

واختتم حديثه لـ"الوفد": "اللاجئين الأوروميين وجدوا الحرية والعدالة والمساواة والحياة المستقرة في مصر أكثر من تواجدهم بإثيوبيا".