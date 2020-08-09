رئيس وزراء سريلانكا يؤدي اليمين الدستورية

وفاز حزب الشعب السريلانكي بـ 145 مقعدا (59 % من الأصوات) وحصل على دعم الأحزاب الصغيرة للحصول على أغلبية الثلثين من 150 عضوا في البرلمان المؤلف من 225 مقعدا.
وجاءت المعارضة الرئيسية، الجبهة الشعبية المتحدة، في مرتبة متأخرة جدًا حيث حصلت على 24 % فقط من الأصوات وحصدت 54 مقعدا.
وتولى رئيس الوزراء راجاباكسا رئاسة البلاد لولايتين متتاليتين من عام 2005 إلى عام 2015 ثم عاد بعد ذلك إلى البرلمان بعد تعديل دستوري من الحكومة السابقة والذي حدد مدد الرئاسة بفترتين فقط، ما منعه فعليا من الترشح لولاية ثالثة.
كما شغل منصب رئيس الوزراء في ثلاث مناسبات سابقة.
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