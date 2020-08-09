إردوغان يزعزع استقرار بلاده حفاظا على السلطة

أظهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على نحو متزايد استعداده لزعزعة استقرار بلاده للحفاظ على قبضته على السلطة وفق ما ذكره تقرير نشره مركز دراسات Ocnus.Net. واستشهد التقرير بثلاثة مغامرات للرئيس التركي تضر باستقرار بلاده؛ أولها أن الوجود التركي في شمال غرب سورية أدى إلى تفاقم العلاقات مع الولايات المتحدة، كما أن إردوغان يخاطر بالصراع مع قوات الحكومة السورية وداعميها الروس، علاوة على أن الدور المرئي لتركيا في الحرب الأهلية الليبية يجعلها في مواجهة روسيا في مسرح آخر للصراع.

الانتكاسة الانتخابية

مع الإصلاح الشامل للنظام السياسي التركي في عام 2017 ، بدأ إردوغان يعزز سيطرته شبه الكاملة على البلاد. لكن الانتكاسة الانتخابية في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول في يونيو 2019 ، والتي تعتبر الأسوأ في مسيرة أردوغان، أشارت إلى نهضة محتملة للمعارضة السياسية.

وجاء انتصار أكرم إمام أوغلو لحزب الشعب الجمهوري المعارض في يونيو بعد أن انحاز المجلس الأعلى للانتخابات إلى جانب إردوغان وحزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية، لإلغاء اقتراع سابق في مارس.

الأعراف الديمقراطية

أكد قرار المجلس الأعلى للانتخابات مدى شدة تآكل المؤسسات الديمقراطية في ظل حكم إردوغان وحزب العدالة والتنمية.

ويشير تدخل إردوغان في النتيجة الأولية إلى مستقبل محتمل قد لا يبحث فيه النظام عن غطاء مؤسسي عندما يقرر تقويض الأعراف الديمقراطية.

وانتقدت كل من بروكسل وواشنطن علنًا قرار المحكمة في ذلك الوقت، لكن خياراتهما محدودة عندما يتعلق الأمر بممارسة الضغط على إردوغان. فالتعاون التركي أمر بالغ الأهمية لهدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في منع المهاجرين واللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا، وإردوغان مدرك تمامًا للورقة الرابحة التي يحملها.

في غضون ذلك، سلط شراء تركيا لنظام دفاع جوي روسي الضوء على درجة تآكل علاقاتها مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

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وأوقفت واشنطن المشاركة التركية في برنامج الطائرات المقاتلة من الجيل التالي من طراز F-35 بسبب مخاوف من أن نشر المقاتلة الشبح التي صممتها الولايات المتحدة إلى جانب النظام الروسي سيجعلها أكثر عرضة للدفاعات الجوية الروسية. لكن أنقرة تصر على أنها ستمضي قدما في تفعيل النظام الروسي.

أكتوبر 2019

أصبح التوغل التركي في شمال شرق سورية الذي استهدف الميليشيات الكردية السورية، أحدث مصدر إزعاج للعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، كما سلط الضوء على الانفصال بين الكونجرس الأمريكي - الذي دافع بشدة عن الأكراد السوريين، الشريك الرئيسي لأمريكا في العراق.

كما أن الوجود التركي في شمال غرب سورية يضعها بشكل متزايد في مرمى نيران قوات الحكومة السورية، وكذلك القوات الروسية التي تدعمها، مما يزيد المخاوف من اندلاع حرب أهلية أخرى في سورية.

وقد أدى تورطها في الحرب الأهلية الليبية نيابة عن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة إلى وضع تركيا مرة أخرى على خلاف مع روسيا، التي تدعم قوات الجنرال خليفة حفتر وشركائها الأوروبيين، الذين يسعون إلى فرض حظر أسلحة على البلاد.

- الوجود التركي في شمال غرب سورية أدى إلى تفاقم العلاقات مع الولايات المتحدة

- إردوغان يخاطر بالصراع مع قوات الحكومة السورية وداعميها الروس

- الدور المرئي لتركيا في الحرب الأهلية الليبية يجعلها في مواجهة روسيا في مسرح آخر للصراع