الجامعة العربية تتابع انتخابات مجلس الشيوخ بمصر

تشارك جامعة الدول العربية في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بمصر، والمقرر إجراء جولتها الأولى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأوضح بيان صادر عن الجامعة العربية، أن المشاركة تأتي تجاوبًا مع الدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري.

ونوه البيان أن بعثة الجامعة ستقوم بمتابعة هذا الاستحقاق بمختلف محافظات مصر بهدف معاينة وقائع المشهد الانتخابي، إعدادًا وتنظيمًا واقتراعًا وفقًا للنظام القانوني المنظم للعمليات الانتخابية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والمعايير والضوابط المتعارف عليها.

ويرأس بعثة الجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الرقابة، وتضم في عضويتها مجموعة من موظفي جامعة الدول العربية ينتمون إلى 10 من الدول العربية باستثناء جنسية دولة المقر.