كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سفير مصر بالكويت: لا توجد أي شكاوي خلال التصويت بانتخابات الشيوخ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سفير مصر بالكويت، طارق القونى، اليوم الأحد، أن السفارة كانت على اتم الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه تم استقبال مظاريف الناخبين إلكترونيًأ عبر البريد، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا مستمرون إلى الغد.

وأضاف القونى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنهم لم يستقبلوا أى شكاوى من المواطنين، مؤكدًا أنهم حريصون على تسهيل العملية الانتخابية.

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داعيًا سفير مصر بالكويت، المواطنين مراجعة جميع الأوراق والشروط التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أنه لم يتم قبول أى تصويت من أفراد لم يسجلوا خلال الفترة التى تم وضعها.