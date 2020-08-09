كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "التكبالي": حماية الجيش المصري ليبيا دون وجود أطماع كشف الجهل التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال علي التكبالي، عضو مجلس البرلمان الليبي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو زعيم أرسله الله لمصر لكي تتقدم وتحافظ علي مكانتها بين الدول.
وتابع التكبالي، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، خلال احتفاليه تأسيس الجيش الليبي للعام الـ80، قائلًا: "إن استمرت الدولة المصرية علي هذا المنوال سوف تصبح في مقدمة الدول".
وأضاف قائلا: تركيا أعتبرت شعب ليبيا جاهل وحاولوا سرقة ونهب ثرواتنا وآبار البترول والاستولاء علي ليبيا ولكن الحقيقة أثبتت أن تركيا هي الجاهلة فلم تعلم أن الجيش المصري يقف معنا ليحمي ليبيا دون الطمع في ثرواتها.
وكانت قد حددت مصر في يونيو الماضي منطقة سرت الجفرة في ليبيا كخط أحمر يحظر على فصائل حكومة الوفاق والميليشيات الموالية لتركيا في ليبيا تجاوزه، وإلا يعتبر تهديداً مباشر لمصر يستوجب التدخل، رسمت مصر واليونان خطاً آخر لتركيا، لكن هذه المرة في البحر المتوسط.
وقبل يومين وقعت مصر واليونان اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بينهما في المتوسط، وهو اتفاق كشفت خريطة أرسلتها الخارجية المصرية لوكالة "رويترز " قطعه للخط بين تركيا وليبيا، بما يعني فعليا إبطال الاتفاق الموقع بين حكومة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واستنفر هذا الاتفاق أنقرة، فاعتبرت الخارجية التركية أن المنطقة التي شملها الاتفاق بين اليونان ومصر تقع في نطاق الجرف القاري التركي، كما اعتبرت هذا الاتفاق المصري اليوناني لاغياً وباطلاً لانتهاكه الحقوق البحرية الليبية.