كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "التكبالي": حماية الجيش المصري ليبيا دون وجود أطماع كشف الجهل التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علي التكبالي، عضو مجلس البرلمان الليبي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو زعيم أرسله الله لمصر لكي تتقدم وتحافظ علي مكانتها بين الدول.

وتابع التكبالي، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، خلال احتفاليه تأسيس الجيش الليبي للعام الـ80، قائلًا: "إن استمرت الدولة المصرية علي هذا المنوال سوف تصبح في مقدمة الدول".

وأضاف قائلا: تركيا أعتبرت شعب ليبيا جاهل وحاولوا سرقة ونهب ثرواتنا وآبار البترول والاستولاء علي ليبيا ولكن الحقيقة أثبتت أن تركيا هي الجاهلة فلم تعلم أن الجيش المصري يقف معنا ليحمي ليبيا دون الطمع في ثرواتها.

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