غضب وازدحام من أجل ورقة التنقل الاستثنائية في الدارالبيضاء.. مواطنون: نعاني من أجل السفر لقضاء حاجياتنا – فيديو

تصوير: يونس مردوخ

يتوافد عدد من المواطنين، بشكل يومي، على مقر عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي في الدارالبيضاء، مطالبين برخصة التنقل الاستثنائية، التي تسلم من طرف السلطات المحلية.

ووجد العديد من المواطنين أنفسهم مضطرين لطلب هذه الرخصة، من أجل السفر نحو وجهاتهم المختلفة، لقضاء التزاماتهم المتنوعة.

وقال أحد المواطنين لـ”اليوم24″، إنه مضطر إلى طلب ورقة السفر الاستثنائية لفائدة شقيقه لاجتياز فترة تدريب في إحدى الشركات في مدينة الرباط، وشدد المتحدث نفسه على أنه مضطر لتحمل الازدحام وارتفاع درجة الحرارة، في طابور طويل، أمام مقر عمالة مقاطعات عين السبع.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن الوضع لا يحتمل أمام مقر عمالة مقاطعات عين السبع، لاسيما أنه ينتظر لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، والتي قد تكون خطرة على سلامته.

بينما أكد مواطن آخر، أنه ينتظر منذ ساعات طويلة، ومع ارتفاع درجة الحرارة، ورقة السفر الاستثنائية السفر نحو مدينة أكادير، لاجتياز امتحانات الجامعية، داعيا إلى ضرورة تساهل السلطات المحلية في منح تراخيص التنقل الاستثنائية، على اعتبار أن هذا التماطل يعطل مصالحه.

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ويمنع السفر عبر الخطوط السككية، أو حافلات النقل المسافرين دون التوفر على رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية.

وأصدرت السلطات الحكومية قرارا يقضي بمنع التنقل من وإلى مجموعة من المدن، ويُستثنى منه الأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة، والعاملون في القطاع العام، أو الخاص، والمتوفرون على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل، مسلمة من طرف السلطات المحلية.