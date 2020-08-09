وفاة 3 مقدسيين وإصابة 165 بكورونا خلال يومين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الأحد، وفاة 3 مقدسيين، وإصابة 165 آخرين، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في اليومين الأخيريْن، فيما سجّلت محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وفاة جديدة بالفيروس كذلك.

وفي ما يخصّ الوفيات، قال الجبريني، إن "3 حالات وفاة (سُجّلت في اليومين الأخيرين)، منها حالتان في كفر عقب وحالة في شعفاط"، دون إيراد أي تفاصيل إضافية بخصوصهما.

وأشار الجبريني، إلى أن "عدد الوفيات بالفيروس منذ بداية الجائحة في آذار (مارس) الماضي (وصل) إلى 17 (في القدس المحتلة)".

وذكر الجبريني أن مُجمل الإصابات الحالية النشطة، وصل إلى 1823.

وأوضح أن حالات التعافي وصلت إلى 1426 حالة.

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بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، وفاة مواطن (77 عاما) من مدينة الخليل متأثرا بإصابته بكورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المسن الذي توفي "كان يعاني من أمراض مزمنة"، مُشيرة إلى ارتفاع حصيلة الوفيات بالفيروس في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة إلى 104.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، قد أعلنت ظهر الأحد، تسجيل 277 إصابة جديدة بالفيروس، و239 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، موضحة أن نسبة التعافي بلغت 55.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 44.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة.

وطالب الجبريني "بضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم ،وخاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويشمل ذلك عدم المصافحة وعدم التقبيل، وعدم المشاركة في أي نشاطات بحيز ضيق ومغلق".

وحثّ الجبريني "كل من يشعر بأي أعراض أو خالط مصابا (بالفيروس) أن يتوجه بمكالمة هاتفية لطبيب العائلة لاستشارته للحصول على تحويلة لإجراء الفحص في صندوق المرضى الخاص به".