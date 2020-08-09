شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة اللبناني يستقيل: «نفسي حزينة حتى الموت» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبناني دميانوس قطار، استقالته من الحكومة، قائلا: "نفسي حزينة حتى الموت".

وأضاف في بيان: "أمام هول الفاجعة، وإنحناء لأرواح الضحايا الأبرياء، وتضامنا مع الجرحى والمصابين وذويهم، وتحسسا بألم أهالي المفقودين، وتعاطفا مع جميع المتضررين، ومع إنسداد أفق الحلول على وقع التجاذبات العبثية، وفي ظل آليات نظام عقيم ومترهل أضاع العديد من الفرص، وتجاوبا مع قناعاتي وضميري، قررت أن أتقدم باستقالتي من الحكومة".

وتابع: "في لحظة وحدة اللبنانيين بآلامهم أرى الأمل في قدرة شاباتنا وشبابنا على النهوض بلبنان جديد يلبي طموحاتهم وأحلامهم، باقيا دائما وأبدا في خدمة وطني وأهلي".