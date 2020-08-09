اصابة 20 صحفيا في كربلاء بفايروس كورونا

وقال رئيس فرع النقابة بالمحافظة توفيق غالب الحبالي في حديث لـ الخليج 365، ان "20 صحفيا في كربلاء اصيبوا بفايروس كورونا، اكتسب عدد منهم الشفاء التام".

واضاف انه "تم التنسيق مع كوادر طبية وصحية لمتابعة حالتهم اذا تطلب ذلك داخل منازلهم".