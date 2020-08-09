ماكرون: الآن يتحدّد مستقبل لبنان

وفي سلسلة تغريدات له على تويتر، لفت ماكرون إلى أنّ "أولوية المؤتمر ستكون في العمل لصالح الشعب اللبناني، متجهة نحو تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً التي أعربت عنها الأطراف الفاعلة الميدانية، في مجالات الصحة والغذاء والتعليم والإسكان".وشدد على أنّ "المؤتمر يرسل رسالة واضحة وهي: نحن والمجتمع الدولي والأصدقاء والشركاء الأقرب إلى لبنان، لن نتخلى عن الشعب اللبناني".

وقال: "يجب أن تستمر جهودنا لأجل طويل، وسنولي اهتماماً كبيراً لتوزيع المساعدات على السكان في الميدان بطريقة فعالة".

وأردف: "تتضمن الجهود التي نبذلها للمساعدة، دعم إجراء تحقيق حيادي وذي مصداقية ومستقل بشأن الانفجار الذي وقع في 4 آب، وهو مطلب هام ومشروع للشعب اللبناني، إنها مسألة ثقة".



وأكّد ماكرون أنّ "الشعب اللبناني شعب حر وذو سيادة، ويعود الأمر إلى السلطات اللبنانبة في العمل على منع سقوط البلد، وتلبية التطلعات التي يعرب عنها الشعب اللبناني بطريقة مشروعة في هذه الأثناء في شوارع بيروت".

وختم: "الآن يتحدّد مستقبل لبنان، لصالح لبنان نفسه، وبالتعاون مع شركائه الدوليين الذي يقفون إلى جانبه".