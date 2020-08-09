فرنسا: تلقينا تعهدات بقيمة 253 مليون يورو لمساعدة لبنان على المدى القصير

قالت الرئاسة الفرنسية، الاحد، أن باريس تلقت تعهدات بقيمة 253 مليون يورو لمساعدة لبنان على المدى القصير بعد الانفجار الذي هز الاسبوع الماضي مرفأ بيروت وراح ضحيته عشرات القتلى والاف الجرحى. وأكد البيان الختامي لمؤتمر دعم لبنان استعداد "الشركاء لدعم النهوض الاقتصادي والمالي للبنان ما يستدعي التزام السلطات اللبنانية بالقيام سريعا بالإجراءات والاصلاحات. واتفقت قوى عالمية اليوم الأحد على تقديم "موارد مهمة" لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة من المدينة، كما تعهد المانحون بأنهم لن يخذلوا الشعب اللبناني.

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