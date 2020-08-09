قيادات شرق السودان تدفع بمقترحين لحل أزمة والي كسلا

الخليج 365 - الخرطوم- مها التلبالأحد 2020/8/9 11:35 م بتوقيت أبوظبي
علمت "العين الاخبارية" من مصادرها عن تقديم بعض قيادات شرق السودان، مقترحين للحكومة المركزية في الخرطوم، لحل أزمة والي كسلا الجديد صالح محمد صالح، بعد رفضه، من جانب قبائل الهدندوة.
وجاء ذلك بالتزامن مع وصول مؤسس مدينة خلاوي همشكوريب، الشيخ علي بيتاي إلى الخرطوم للانضمام للمشاورات .
وقالت مصادر متطابقة لـ"الخليج 365"، إنه:" تم طرح خيارين: يشمل الأول أن يتولى والي كسلا الجديد صالح ولاية أخري.
والثاني: تشكيل حكومة توافقية بالولاية علي أن يكون نائب الوالي من قبيلة الهدندوة ومنحهم نسب داخل المجلس التشريعي المرتقب تكوينه.
وأشارت ذات المصادر إلي وصول مُؤسِّس مدينة خلاوي همشكوريب، الشيخ علي بيتاي إلي الخرطوم مع بعض قيادات الإدارات الاهلية للانضمام الي المشاورات .
وكانت مصادر كشفت لـ"الخليج 365"، الجمعة، عن تمسك ناظر عموم قبائل الهدندوة، محمد الأمين ترك، وغالبية قيادات شرق السودان برفض تعيين والي ولاية كسلا الجديد.
وعلمت ”الخليج 365” من مصادرها عقب اجتماع القصر الرئاسي بشأن الأزمة، أن المجلس السيادي الانتقالي يجري مشاورات ويبحث عن حلول للأزمة.
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، إلى عقد اجتماع نهاية الأسبوع المقبل للخروج برؤية موحدة بشأن الموقف من أزمة شرق السودان، وتعيين والي ولاية كسلا صالح محمد صالح، بجانب قضايا أخرى.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني شكل الأسبوع الماضي، لجنة رباعية لبحث أزمة شرق السودان، وتضم عضوي مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي، ومحمد الفكي سليمان، ووزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم ياسين، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري مقرراً إلى جانب ممثل عن مجلس الوزراء.
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