قتيل و20 مصابا في إطلاق نار خلال تجمع بواشنطن

قالت السلطات الأمريكية، الأحد، إن 3 مسلحين، على الأقل، فتحوا النار خلال تجمع كبير غير مصرح به في العاصمة واشنطن مما أسفر عن مقتل صبي وإصابة 20 من بينهم ضابطة في الشرطة إصاباتها خطرة.



وقال قائد شرطة المدينة بيتر نيوشام ورئيسة بلدية العاصمة موريل باوزر في مؤتمر صحفي إن إطلاق النار وقع خلال تجمع لمئات في الحي الجنوبي الشرقي من العاصمة.

وأوضحت باوزر أن التجمع خالف قواعد الحظر المفروضة في المدينة لمكافحة فيروس كورونا المستجد التي تمنع تجمع أكثر من 50 شخصا.

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وأكد نيوشام أن 3 مسلحين على الأقل بدأوا في إطلاق النار عندما نشب خلاف بينهم، وأصابت الطلقات 20 شخصا بينهم ضابطة خارج ساعات الخدمة.

وأشار نيوشام إلى أن القتيل هو صبي في السابعة عشرة من عمره يدعى كريستوفر براون.

ولم تتوفر تفاصيل بعد عن المشتبه في قيامهم بإطلاق النار. وقال نيوشام إن العديد من الأسلحة بينها مسدسات جرت مصادرتها من الموقع.