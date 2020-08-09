- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت وتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الأحد، تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس في محافظتي حضرموت وتعز .
وذكرت اللجنة في بيانها اليومي انه تم تسجيل 5 حالات إصابة في حضرموت، وحالتي إصابة في تعز .. مشيراً إلى انه تم تسجيل (3) حالات وفاة و (3) شفاء جميعها من حضرموت .
بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1804) منها (515) وفاة و(913) تعافي
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت وتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.