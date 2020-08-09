شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت وتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الأحد، تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس في محافظتي حضرموت وتعز .

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وذكرت اللجنة في بيانها اليومي انه تم تسجيل 5 حالات إصابة في حضرموت، وحالتي إصابة في تعز .. مشيراً إلى انه تم تسجيل (3) حالات وفاة و (3) شفاء جميعها من حضرموت .

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1804) منها (515) وفاة و(913) تعافي