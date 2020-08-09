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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. سياسي سوري يكشف عن جرائم حزب الله الإرهابي بانفجار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
سيد مصطفي
كشف عمر الحبال، السياسي السوري وسليل أحد العائلات التي تعمل بالتجارة عبر مرفأ بيروت، أن انفجار بيروت كان إعادة إنتاج لانفجارات هيروشيما و نجازاكي اليابانية، ومن صنعه هو حزب الله والنظام السوري قبل ٤٨ ساعة من اصدار المحكمة الفرنسية حكمها في قضية اغتيال رفيق الحريري الذي تورط فيه حزب الله.
وأكد الحبال في تصريحات خاصة لــ"الخليج 365"، أن حزب الله هو من يسيطر على الميناء ومطار بيروت والمعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان.
واضاف السياسي السوري، أن هناك ٦ معابر شرعية بين سوريا ولبنان وجمركية، ولكن وفق اعترافات سوريين ولبنانيين هناك ١٣٦ معبر غير شرعي بين سوريا ولبنان يهيمن عليها حزب الله وينقل عبرها البضائع من سوريا إلي لبنان.
وبين الحبال، انه عندما تم البحث عن ناجين في حطام الانفجار اكتشف تحت الميناء انفاق ايضا يسيطر عليها حزب الله.
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