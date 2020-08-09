شكرا لقرائتكم خبر حملة عراقية لإعادة النازحين لديارهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس عن الطائي قوله إن «قيادة عمليات غرب نينوى تنفذ بين فترة وأخرى، وبناء على معلومات استخبارية، عمليات تعرضية ضد بقايا عصابات داعش الإرهابية في جزيرة الموصل والصحراء».
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