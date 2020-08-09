حملة عراقية لإعادة النازحين لديارهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد قائد عمليات غرب نينوى في العراق، اللواء الركن جبار الطائي، استمرار القطاعات العسكرية بتنفيذ عمليات لمطاردة بقايا تنظيم داعش، مشيرا إلى أن هناك جهودا حثيثة تبذل لإعادة النازحين لديارهم. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس عن الطائي قوله إن «قيادة عمليات غرب نينوى تنفذ بين فترة وأخرى، وبناء على معلومات استخبارية، عمليات تعرضية ضد بقايا عصابات داعش الإرهابية في جزيرة الموصل والصحراء».

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