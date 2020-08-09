20 مليون مصاب بكورونا حول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتربت إصابات كورونا حول العالم من 20 مليون شخص، وفقا لبيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أكدت أمس أن المصابين تجاوزوا صباح أمس 19 مليونا و637 ألف حالة، ويقترب عدد المتعافين من 12 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 726 ألفا. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة وباكستان وبنجلاديش. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وإيطاليا وفرنسا.

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