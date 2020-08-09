شكرا لقرائتكم خبر وزيرة الإعلام اللبنانية: استقالتي بسبب هول الكارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرجعت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد سبب استقالتها أمس إلى هول الكارثة التي حلت بلبنان، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب في مقتل 158 شخصا و6 آلاف إصابة.

وقالت في مؤتمر صحفي «أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة».

في الوقت نفسه، تتابع الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني استجواب مسؤولي الأجهزة الأمنية في مرفأ بيروت، في إطار التحقيقات حول انفجار المرفأ، بإشراف النيابة العامة التمييزية وبتكليف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري يستأنف اليوم جلسات الاستماع إلى رؤساء الأجهزة الأمنية تباعا، للاطلاع على المعلومات التقنية المتوافرة لديهم حول ملابسات الانفجار.

وكان انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، مما أحدث دمارا هائلا في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضرر عدد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.