المغرب يسجل رقما قياسيا في عدد الشفاء من كورونا.. 1157 تعافوا من الفيروس و1230 إصابة جديدة في 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 33237 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 1157 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس السبت، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأحد، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 23347.

وأضاف المتحدث تم تسجيل 18 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 498 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.