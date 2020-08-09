أكدت التحاليل المخبرية اليوم الأحد، بطنجة، إصابة 62 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بؤر مهنية وعائلية وصناعية.
وبحسب مصدر طبي، فإن الإصابات الجديدة تتراوح أعمارها بين 12 و 75 عاما، إذ تتوزع على مدرب فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، وعاملة نظافة، ومحاسب بمجمع بلبشير، ومساعدة اجتماعية بمستشفى القرطبي، ومسؤول إداري وممرضة بمستشفى محمد الخامس، و 3 عمال بشركة كوكاكولا.
كما تم تسجيل إصابات متفرقة بين أصحاب محلات تجارية، وعمال مجموعة من المصانع، ومخالطين.
وأضاف المصدر ذاته، أن الإصابات الجديدة تتوزع على مناطق، بوخالف، الجيراري، المرس، مغوغة، طنجة المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم عمال شركة كوكاكولا وأطر صحية بمستشفيات طنجة..62 إصابة جديدة بفيروس”كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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