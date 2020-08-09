ماجدة الرومي تدعو اللبنانيين إلى عدم اليأس

دعت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، اللبنانيين إلى عدم اليأس، واعتبار الكارثة، التي ضربت بيروت، شدة وستزول، مصنفة انفجار مرفأ بيروت بـ”جريمة كبيرة بحق شعب لبنان”، سواء أكان إهمالا أو حادثا مدبرا، حسب تعبيرها.

وقالت ماجدة الرومي للمواطنين اللبنانيين: وجب “عدم اليأس، فهو أكبر عدو لكم”، والكارثة شدة ستزول.. عاصرت الحرب الأهلية منذ سنة 1975، وتجاوزناها”.

وصرحت الفنانة اللبنانية لـ”سكاي نيوز” أثناء تفقدها حي الجميزة، المتضرر: “في رأيي الشخصي أن ما حدث في المرفأ عمل مفتعل.. آشعر بأن جزءً من قلبي يتمزق وأنا أشاهد الدمار في بيروت”.

وعن مكان وجودها أثناء الانفجار، أكدت ماجدة الرومي أنها كانت في منطقة جونية شمال بيروت، مضيفة أنها اعتقدت أن الأمر يتعلق بهزة أرضية، قبل أن تعلم أنه تفجير، وتتابع الأحداث بذهول على شاشة التلفاز.

وشكرت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، الدول العربية، التي وقفت إلى جانب بلدها في أزمته، وقالت: “شكرا لكل دولة عربية ترفع الأسى عن اللبنانيين، فهذه نكبة لا يستطيع اللبنانيون الوقوف وحدهم أمامها”.