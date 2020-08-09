المغرب يسجل رقما قياسيا في عدد الشفاء من كورونا.. 1157 تعافوا من الفيروس و1230 إصابة جديدة في 24 ساعة الأخيرة انفجار مرفأ بيروت.. مؤتمر المانحين ينطلق وماكرون يدعو لتدخل سريع و”تجنب للفوضى” العدد 3262-10 غشت

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