شكرا لقرائتكم خبر عن احتدام المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بيروت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

احتدمت المواجهات العنيفة والصدامات، بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الأحد، مما أسفر عن سقوط إصابات بين المتظاهرين.

وتجددت المواجهات بين المتظاهرين والأمن اللبناني وسط بيروت، حيث تشهد العاصمة اللبنانية لليوم الثاني على التوالي مظاهرات من قبل المواطنين، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف، واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

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ووثقت مقاطع فيديو متداولة، قيام المتظاهرين برشق قوات الأمن بالحجارة، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد، اعتقال 4 أشخاص بتهمة الاعتداء على الممتلكات في بيروت وذكر الجيش اللبناني فى بيان عبر حسابه على تويتر قبل قليل: تم توقيف 4 أشخاص ممّن كانوا يقومون بأعمال شغب وتكسير وتعد على الممتلكات العامة والخاصة والدخول إلى كل من: وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، جمعية المصارف، والعبث بمحتوياتها كما أضرموا النار في مبنى قرب البرلمان وفندق Le Gray، وشاحنة وآلية بوكلين”.