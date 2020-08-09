شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 20 في إطلاق نار بواشنطن والان نبدء بالتفاصيل
وقال قائد شرطة المدينة بيتر نيوشام ورئيسة بلدية العاصمة موريل باوزر في مؤتمر صحفي إن إطلاق النار وقع خلال تجمع لمئات في الحي الجنوبي الشرقي من العاصمة.
وقالت باوزر إن التجمع خالف قواعد الحظر المفروضة في المدينة لمكافحة فيروس كورونا المستجد التي تمنع تجمع أكثر من 50 شخصا.
وقال نيوشام إن ثلاثة مسلحين على الأقل بدأوا في إطلاق النار عندما نشب خلاف في الساعة 12:20 صباحا بالتوقيت المحلي (0420 بتوقيت جرينتش) وأصابت الطلقات 21 شخصا من بينهم ضابطة خارج ساعات الخدمة.
وأشار نيوشام إلى أن القتيل هو صبي في السابعة عشرة من عمره يدعى كريستوفر براون.
ولم تتوفر تفاصيل بعد عن المشتبه في قيامهم بإطلاق النار. وقال نيوشام إن العديد من الأسلحة بينها مسدسات جرت مصادرتها من الموقع.
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