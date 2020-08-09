شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يناشد المسؤولين اللبنانيين تلبية تطلعات شعبهم والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، إن الرئيس السيسي ناشد خلال مشاركته، المسؤولين في لبنان على اختلاف مواقعهم التكاتف، وتركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المصري يناشد المسؤولين اللبنانيين تلبية تطلعات شعبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.