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الرئيس المصري يناشد المسؤولين اللبنانيين تلبية تطلعات شعبهم

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شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، عبر "الفيديو كونفرانس" في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، بمشاركة عدد من زعماء الدول العربية والأجنبية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، إن الرئيس السيسي ناشد خلال مشاركته، المسؤولين في لبنان على اختلاف مواقعهم التكاتف، وتركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.

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