ترامب يوقع أوامر تنفيذية بحزمة مساعدات

بدمينستر (نيوجيرزي) ـ رويترز: وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوامر تنفيذية تضمنت تجديدا جزئيا لإعانات البطالة لعشرات الملايين من الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب وباء فيروس كورونا وذلك بعدما تخطت الولايات المتحدة علامة خمسة ملايين حالة إصابة. وانهارت المفاوضات بين البيت الأبيض وكبار أعضاء الحزب الديمقراطي بالكونجرس بشأن أفضل السبل لمساعدة الأميركيين على التكيف مع تداعيات الأزمة التي أودت بحياة أكثر من 160 ألف شخص في أنحاء الولايات الأميركية.وقال ترامب إن الإجراءات تقضي بمنح 400 دولار إضافية أسبوعيا كإعانات بطالة وهو مبلغ أقل من 600 دولار أسبوعيا الذي جرت الموافقة عليه في مطلع الأزمة. وقد تواجه بعض الإجراءات تحديات قانونية على الأرجح لأن الدستور الأميركي يمنح الكونجرس سلطة الفصل في انفاق الأموال الاتحادية. وقال ترامب “هذه الأموال التي يحتاجونها…إنها تمنحهم حافزا للعودة للعمل”. ولاقت تحركات ترامب لانتزاع إجراءات المساعدات من أيدي الكونجرس انتقادات فورية من بعض الديمقراطيين. وقال ترامب أيضا إنه سيعلق جمع ضرائب المرتبات مشيرا إلى أن التعليق سيطبق على الأشخاص أصحاب الدخول التي تقل عن مئة ألف دولار سنويا.

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