كورونا المستجد: الإصابات تقترب من 20 مليونا والوفيات أكثر من 730 ألفا

ـ تجارب سريرية على 5000 متطوع في السعودية

ـ حالة وفاة و 225 إصابة جديدة بالإمارات

ـ العراق يمدد حظر التجول الجزئي

ـ الجزائر ترفع بعض القيود وتقلل ساعات الحظر

ـ إصابات جديدة في فلسطين وإغلاق مقر منظمة التحرير

ـ تخطي الإصابات 5 ملايين بأميركا

ـ البرازيل تتجاوز 100 ألف وفاة

ـ كوبا تعيد فرض إجراءات العزل العام

ـ بريطانيا تسحب 741 ألف جهاز لاختبار كورونا

ـ باريس تفرض الكمامة في المناطق المزدحمة

ـ جنوب أفريقيا تتجاوز 10 آلاف وفاة

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات:

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 8ر19 مليون حتى إعداد الخبر. فيما تخطى عدد الوفيات 730 ألفا. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع وورلد ميترز، أن إجمالي الإصابات تجاوز 19 مليونا و830 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 13 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 730 ألفا.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إجراء تجارب سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا مع شركة كان “سينوا” الصينية في المملكة على 5000 متطوع من الأصحاء فوق سن 18 عاماً. وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها مساء امس “عن تنفيذ تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا بالمملكة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين المملكة والصين”. في حين أعلنت الإمارات عن تسجيل 225 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد، من تداعيات الإصابة بالفيروس. الى ذلك، أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، تمديد حظر التجول الجزئي بسبب تفشي وباء “كوفيد19″، حتى الخامس عشر من أغسطس الجاري، يوميا من التاسعة والنصف مساء إلى السادسة صباحا. وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 167 حالة إصابة و21 وفاة جديدة بالفيروس كما كشفت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1345 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة جديدة.

Advertisements

بدورها، قالت الجزائر إنها ستخفف إجراءات العزل العام التي تفرضها لمواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك تقليل ساعات حظر التجول الليلي ورفع بعض القيود على التنقل بين الولايات، وسيسمح بإعادة فتح المساجد الكبيرة. يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 6223 إصابة بعد تسجيل 272 حالة إصابة جديدة. وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 277 إصابة جديدة فيما قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إنه تقرر إغلاق مبنى المنظمة في رام الله لمدة أربعة عشر يوما دون الإفصاح عن السبب. لكن وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن قرار الإغلاق جاء بعد أن تم اكتشاف إصابتين مؤكدتين بالفيروس في مقر المنظمة.

دوليا،أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي عدد إصابات كورونا تجاوز 326 ألف حالة، بعد تسجيل 2020 حالة إصابة جديدة. وفي أميركا أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا مع وصول إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى أكثر من خمسة ملايين شخص. فيما تجاوزت البرازيل 100 ألف حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد خمسة أشهر من تسجيل أول حالة إصابة. وفي كوبا تم فرض إجراءات عزل عام صارمة في العاصمة هافانا، بعد عودة تفشي حالات فيروس كورونا المستجد، وأمرت بإعادة إغلاق المطاعم، كما أوقفت وسائل النقل العام وحظرت الذهاب إلى الشاطئ. الى ذلك، أمرت الهيئة التنظيمية البريطانية المسؤولة عن المنتجات الطبية بسحب مئات الآلاف من أجهزة إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن تم اكتشاف أنها غير آمنة للاستخدام.ويشمل قرار السحب نحو 741 ألف جهاز اختبار من إنتاج شركة “راندوكس”، حسبما أكدت الحكومة البريطانية امس الاول. وفي العاصمة الفرنسية باريس أصبح لزاما على السكان والسائحين الذين يتجولون على امتداد ضفاف نهر السين أو يرتادون الأسواق المفتوحة وضع كمامة ابتداء من اليوم الاثنين بعد أن فرضت السلطات اجراءات جديدة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. من جانبها، أقرت الحكومة الإيطالية أحدث حزمة من الإجراءات الرامية إلى دعم الشركات والعاملين خلال أزمة فيروس كورونا.

الى ذلك، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 23 حالة إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، من بينها 15 حالة محلية. على صعيد متصل، سجلت الهند قفزة قياسية في أعداد الاصابات بفيروس كورونا، بعد ما سجلت 64 ألف و 399 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الهندية. يأتي ذلك، بينما تجاوز عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا 10 آلاف حالة.