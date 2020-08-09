سعيا للاكتفاء الذاتي .. الهند تحظر استيراد 101 بند عتاد عسكري

مومباي ـ رويترز: قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إن بلاده ستتوقف عن استيراد 101 بند من العتاد العسكري في محاولة لزيادة الإنتاج الدفاعي الهندي. وقال إن هذه الخطوة تأتي بعد دعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للاعتماد على الذات في الإنتاج الدفاعي. والهند من أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم. وعملت الهند على تسريع مشترياتها العسكرية في أعقاب اشتباك حدودي في يونيو بين القوات الهندية والصينية ووافقت الحكومة على شراء 33 مقاتلة روسية وتطوير 59 طائرة أخرى في يوليو. وبلغ التوتر بين الهند والصين أعلى مستوياته منذ سنوات في أعقاب الاشتباك في قطاع متنازع عليه من الحدود في غرب جبال الهيمالايا.

وسقط 20 جنديا من الجانب الهندي قتلى في الاشتباك ويقول خبراء عسكريون إن الهند تنقصها الطائرات المقاتلة والمروحيات والمدافع الميدانية بسبب انخفاض تمويلها للمشتريات على مدى سنوات. وقال وزير الدفاع في سلسلة من التغريدات “من المقرر تنفيذ الحظر على الواردات تدريجيا بين 2020 و2024″. وعادة ما تشتري الهند السلاح من روسيا لكنها اتجهت على نحو متزايد للشراء من الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف الوزير أن قائمة البنود المحظور شراؤها تشمل منظومات الأسلحة المتطورة والمدافع وأنظمة السونار وطائرات النقل والطائرات الهليكوبتر المقاتلة الخفيفة.