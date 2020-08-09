تنشر الخليج 365، بالوثيقة، قيام هيئة استثمار النجف بسحب أجازة المستثمر المسؤول عن المخازن التي اندلع بداخلها حريق كبير في محافظة النجف منذ عدة أيام. وأدناه نص الوثيقة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. بعد التحقيق بحرائق مخازن النجف.. استثمار المحافظة تسحب اجازة المستثمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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