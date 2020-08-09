أعلنت النائبة ديما جمالي، العضو في كتلة تيار "المستقبل" النيابية برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، استقالتها من البرلمان اللبناني، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.
وجاء ذلك، بعدما أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن النائب ميشال معوض أعلن اليوم استقالته من البرلمان اللبناني، عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي وأسفر عن أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى.
وكان النائب نعمة افرام، أعلن تعليق عمله في البرلمان اللبناني في وقت سابق من يوم الأح.
كما استقال 5 نواب من البرلمان حتى الآن، هم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، نواب كتلة حزب "الكتائب" سامي الجميل، نديم الجميل والياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان.
وكان النائب نعمة افرام، أعلن تعليق عمله في البرلمان اللبناني في وقت سابق من يوم الأح.
كما استقال 5 نواب من البرلمان حتى الآن، هم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، نواب كتلة حزب "الكتائب" سامي الجميل، نديم الجميل والياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان.
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي لبحث وقائع حادث "انفجار مرفأ بيروت".
وكان رئيس الحكومة حسان دياب أعلن أمس أنه سيطرح على الحكومة الاثنين إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة لبنانية تعلن استقالتها من مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.