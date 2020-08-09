بعد اصابته امام نابولي.. تعرف على موقف ميسي من مباراة بايرن ميونخ

النادي الكتالوني سيواجه بايرن ميونخ في ربع النهائي، بعدما انتصر على نابولي بنتيجة 3-1، بإياب دور الـ16 بالتشامبيونزليج، ليتأهل بنتيجة (4-2) بعدما تعادل ذهابًا بهدفٍ لمثله، بينما تأهل بايرن ميونخ بعد سحق تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل بنتيجة (7-1) مُستفيدًا من انتصاره ذهابًا بثلاثية نظيفة.

ميسي تعرض لضربة قوية من السنغالي كاليدو كوليبالي، قبل نهاية الشوط الأول في مباراة الأمس، ولكن الأرجنتيني أكمل المباراة.

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وبحسب الإذاعة، فإن "ميسي يُعاني فقط من كدمة قوية، حيث تأكد ذلك بعد الفحوصات التي أجرها صباح اليوم الأحد، وتبين وجود كدمة قوية في الكاحل الأيسر".

وأكدت الإذاعة أنّ بشكل مبدئي ميسي سيكون قادرًا على التواجد أمام بايرن ميونخ نهاية الأسبوع الجاري.

برشلونة سيواجه بايرن ميونخ، يوم الجمعة القادمة، في لشبونة بربع نهائي دوري الأبطال.