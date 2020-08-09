بعد اصابته امام نابولي.. تعرف على موقف ميسي من مباراة بايرن ميونخ

2020-08-09 | 19:39
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كشف راديو كتالونيا الإسباني، موقف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم هجوم فريق برشلونة، من التواجد في مباراة بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا.
ميسي تعرض لضربة قوية من السنغالي كاليدو كوليبالي، قبل نهاية الشوط الأول في مباراة الأمس، ولكن الأرجنتيني أكمل المباراة.
وبحسب الإذاعة، فإن "ميسي يُعاني فقط من كدمة قوية، حيث تأكد ذلك بعد الفحوصات التي أجرها صباح اليوم الأحد، وتبين وجود كدمة قوية في الكاحل الأيسر".
وأكدت الإذاعة أنّ بشكل مبدئي ميسي سيكون قادرًا على التواجد أمام بايرن ميونخ نهاية الأسبوع الجاري.
برشلونة سيواجه بايرن ميونخ، يوم الجمعة القادمة، في لشبونة بربع نهائي دوري الأبطال.
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