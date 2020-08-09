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بعد اصابته امام نابولي.. تعرف على موقف ميسي من مباراة بايرن ميونخ

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2020-08-09 | 19:39

بعد اصابته امام نابولي.. تعرف على موقف ميسي من مباراة بايرن ميونخ

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كشف راديو كتالونيا الإسباني، موقف الدولي الأرجنتيني ليونيل ، نجم هجوم فريق ، من التواجد في مباراة بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا.
النادي الكتالوني سيواجه بايرن ميونخ في ربع النهائي، بعدما انتصر على نابولي بنتيجة 3-1، بإياب دور الـ16 بالتشامبيونزليج، ليتأهل بنتيجة (4-2) بعدما تعادل ذهابًا بهدفٍ لمثله، بينما تأهل بايرن ميونخ بعد سحق بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل بنتيجة (7-1) مُستفيدًا من انتصاره ذهابًا بثلاثية نظيفة.

ميسي تعرض لضربة قوية من السنغالي كاليدو كوليبالي، قبل نهاية الشوط الأول في مباراة الأمس، ولكن الأرجنتيني أكمل المباراة.

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وبحسب الإذاعة، فإن "ميسي يُعاني فقط من كدمة قوية، حيث تأكد ذلك بعد الفحوصات التي أجرها صباح اليوم الأحد، وتبين وجود كدمة قوية في الكاحل الأيسر".

وأكدت الإذاعة أنّ بشكل مبدئي ميسي سيكون قادرًا على التواجد أمام بايرن ميونخ نهاية الأسبوع الجاري.

برشلونة سيواجه بايرن ميونخ، يوم الجمعة القادمة، في لشبونة بربع نهائي دوري الأبطال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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