أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن استعداد الولايات المتحدة مساعدة الحكومة اللبنانية في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.
وأضاف أن ترامب وافق مع زعماء سائر الدول المانحة على "التعاون الوثيق في إطار الجهود الدولية".
كما دعا ترامب الحكومة اللبنانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في أسباب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس، وخلف أكثر من 150 قتيلا وما يفوق 6 آلاف جريح، إضافة إلى فقدان العشرات وتشريد ما يزيد عن 300 ألف شخص. وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة "ما زالت مستعدة" لمساعدة الجانب اللبناني في إجراء مثل هذا التحقيق.
وطالب الرئيس الأمريكي بـ "إعادة الوضع في لبنان إلى الهدوء، معلنا اعتراف واشنطن بـ "مطالب المحتجين السلميين الخاصة بالشفافية والإصلاحات والمساءلة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: مستعدون لمساعدة لبنان في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.