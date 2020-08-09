اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن اخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية في واسط. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني في محافظة واسط تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل عمارة تجارية تحتوي على محلات وقاعات متخذه لخزن وبيع الملابس وسط مدينة الكوت".



وأضافت أن "فرق الأطفاء هرعت الى لمحل الحادث باشراف ميداني من قبل العميد سمير رزاق ناصر مدير دفاع مدني المحافظة وبمشاركة عشرة فرق اطفاء وبعد جهود كبيرة بذلتها فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران بوقت قياسي قصير حال دون ان تسجل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".

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