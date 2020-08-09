294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل حالتي وفاة و294 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في تصاعد لعدد الإصابات على أساس يومي تزامنا مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت.
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، انه" تم تسجيل 294 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 6517 حالة.
وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 76".
ولفتت إلى أنه "تم تسجيل 288 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالة بين الوافدين".
وأوضحت الوزارة أنها" أجرت 7355 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1997 فحصا في المطار".
وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 76".
ولفتت إلى أنه "تم تسجيل 288 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالة بين الوافدين".
وأوضحت الوزارة أنها" أجرت 7355 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1997 فحصا في المطار".
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