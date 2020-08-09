

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس السبت أكثر من ألف وفاة و56 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس بواقع 1076 حالة وفاة و56174 إصابة جديدة، مقابل 1243 وفاة و58173 إصابة الجمعة.



وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، حسب بيانات الجامعة، 5002523 بما في ذلك 162455 حالة وفاة و1643118 حالة شفاء، ما يتجاوز بفارق هائل حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من ألف وفاة و56 ألف إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.