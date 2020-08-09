تداعيات انفجار لبنان.. إخلاء مواد خطرة من مطار بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأحد، إخلاء مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولي، ضمن سلسلة إجراءات اعتمدتها السلطات العراقية عقب التفجير المدمر في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.



وذكرت الهيئة، في بيان، أن تلك العمليات تمت بمعاونة فرق هندسية ومتخصصة برفع المواد القابلة للاشتعال والمعرضة للانفجار .

وأكدت أن الإجراءات جاءت بأوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث تم تشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة سواء كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا، في كافة منافذ البلاد واتخاذ الإجراءات العملية والاحترازية وإبعادها عن المناطق والتجمعات السكنية.

وأضافت أن "تم نقل مواد شديدة الخطورة بشكل آمن من قسم الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي بمعرفة الفرق الهندسية التابعة لوزارة الدفاع العراقية".

Advertisements

ولفت البيان إلى أن عملية النقل تمت باستجابة سريعة وبمهنية عالية وتم إيصال تلك المواد إلى وجهتها الآمنة بمخازن مديرية الهندسة العسكرية.

وكانت لجنة تابعة للموانئ العراقية، أنهت قبل يومين، عملية جرد لمواد كيماوية عالية الخطورة في ميناء "أم قصر" جنوبي العراق، موضحة أن المواد مخزنة وفق معايير السلامة العالمية وتصنف مواد قابلة للاشتعال.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية، أعلنت الأربعاء الماضي، حصول موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية ذات الطابع الكيمياوي وعالية الخطورة.

وأسفر الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء عن مقتل 158 شخصاً على الأقل وإصابة 6 آلاف بجروح، بالإضافة لعشرات المفقودين ومئات آلاف المشردين.

