باكستان تفضح محاولات إيران غير الشرعية لتصريف نفطها الراكد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت السلطات الباكستانية محاولات إيران غير الشرعية لتصريف نفطها الراكد، بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال إحتجازها ناقلة إيرانية بميناء قاسم في مدينة كراتشي لاتهامها بتهريب النفط، وسط دعوات داخلية لإجراء تحقيقات شاملة بصددها.



وقال السيناتور رحمان ملك، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الباكستاني، إن ضبط سفينة إيرانية بتهمة تهريب النفط لباكستان، قضية خطيرة وتستدعي مزيدا من التحقيق.

وأضاف ملك أن تجاهل المهربين قوانين البلاد والعقوبات المفروضة على إيران، يمكن أن يؤدي في النهاية لإيجاد ضغط على باكستان.

وأفادت صحيفتا تريبيون وملت الباكستانيتان عن ضبط سفينة تحمل نفطا مهربا من إيران في ميناء كراتشي.

نقلت قناة آرواى الإخبارية الباكستانية عن مصدر مطلع قوله إن سفينة تابعة لشركة خاصة وتحمل 100 ألف طن من النفط تم ضبطها في كراتشي.

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وذكرت الشبكة الإخبارية المحلية أن الاستخبارات الباكستانية والجمارك أوقفا بشكل مشترك السفينة الإيرانية.

وأوضح بيان للسيناتور الباكستاني أن الناقلة الإيرانية اعترضت بواسطة دورية بحرية أمريكية، وأبلغت حكومة إسلام آباد لاتخاذ خطوات قانونية ضد المستوردين والمصدرين، والمصافي المتورطة بعملية تهريب النفط.

وأشار رحمان ملك إلى أن وثائق الناقلة النفطية المضبوطة مزورة، داعيا مكتب التحقيقات الفيدرالي الباكستاني بالتنسيق مع جمارك كراتشي لتقديم تقرير كامل إلى لجنة الشؤون الداخلية بمجلس الشيوخ حول هذه الواقعة.

الجدير بالذكر أن البحرية البريطانية احتجزت ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق لخرقها العقوبات الأوروبية في يوليو/تموز 2019.

وردت إيران رسميا على لسان المدير العام للشؤون البحرية بمنظمة الملاحة حسين عباس نجاد، أمس السبت، أن إسلام آباد لم تبلغ طهران رسميا باحتجاز ناقلة نفطية تابعة لها.

أظهرت إحصائيات جديدة لشركة معلومات السلع كبلر أن صادرات إيران النفطية تراجعت إلى نحو 10 آلاف برميل يوميا في يوليو/تموز المنصرم.

وكانت إيران تصدر نحو 2.5 مليون برميل من النفط يوميا قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية بالنصف الثاني من عام 2018