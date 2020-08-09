حزب سياسي يطالب بإلغاء قرار مجلس الدولة التركي بشأن آيا صوفيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

طالب الحزب الليبرالي الديمقراطي التركي، السبت، بإلغاء قرار مجلس الدولة التركي، بتحويل متحف "آيا صوفيا" التاريخي إلى مسجد.



جاء ذلك في بيان نشره الحزب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتابعته "العين الإخبارية".

وأوضح الحزب أنه قدم عريضة رسمية لحكومة حزب العدالة والتنمية، طالب فيها بإلغاء قرار تحويل "آيا صوفيا" من متحف إلى مسجد وإعادته لوضعه السابق.

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العريضة التي ذيلت بتوقيع رئيس الحزب، غونتكين تيربانجي، أشارت إلى أن "القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا أو مجلس الدولة التركي يوم 10 يوليو/تموز الماضي، وتم بموجبه تحويل متحف "آيا صوفيا" لمسجد يتنافى بشكل جلي مع القانون، ويعطينا الحق للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف".

وأشارت إلى أن "قرار مجلس الدولة الذي ألغى قرار رئيس الوزراء الصادر عام 1934 بخصوص تحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف، ليس ذريعة لإعادة المكان إلى وضعه السابق(مسجد)، إذ أنه بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية القائمة، يتعين الحفاظ على المكان كموروث ثقافي مشترك لجميع الأمم".

ولفتت إلى أنه "حينما أدرج متحف آيا صوفيا على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1985، كانت تنص البنود المنظمة لهذه العملية على أن هذا المكان بات موروثًا مشتركًا يتعين على جميع الشعوب الحفاظ عليه؛ لكن بالقرار الأخير جعلت الحكومة التركية المكان خاصة بفئة بعينها دون غيرها".

يُذكر أن مجلس الدولة التركي، أقر في وقت سابق، تحويل معلم "آيا صوفيا" إلى مسجد، بمباركة من الرئيس، رجب طيب أردوغان، وسمحت السلطات برفع الأذان من المتحف عقب إعلان القرار مباشرة، وذلك رغم تحذيرات من مؤسسات ومنظمات دولية وروحية حول العالم، من المساس بالصرح التاريخي الذي يجمع بين أصحاب الأديان المختلفة