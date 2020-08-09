الرئيس الأمريكي يدعو لبنان الى إجراء تحقيق "شفاف" في انفجار المرفأ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحد الحكومة اللبنانية على إجراء تحقيق "كامل وشفاف" في انفجار مرفأ بيروت، بحسب بيان للبيت الابيض عن مشاركته في المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان الذي نظمته فرنسا.



وقالت الرئاسة الاميركية إن ترامب دعا الى الهدوء في لبنان مع إقراره ب"مشروعية الدعوات التي اطلقها المتظاهرون السلميون الى الشفافية والإصلاحات وتحمل المسؤوليات".

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