شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية تركية تفضح انتهاكات أردوغان فى سجون مرمرة: الطعام قليل والتريض ممنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت جمعية مرمرة لدعم عائلات السجناء والمعتقلين (MATUHAY DER) تقريرًا عن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء السياسيون في سجون منطقة مرمرة. وأشار التقرير إلى تزايد الانتهاكات في السجون، وقيل إنه لا يُسمَح باللقاءات المفتوحة، كما لا يُسمَح أيضًا بتوزيع الصحف والمجلات على السجناء في الكثير من السجون بحجة انتشار فيروس كورونا، كما تُسد الطرق أمام علاجهم إلى جانب منعهم من الخروج إلى فسحة السجن.

وأضاف التقرير، أن الأنشطة الاجتماعية والرياضية والدردشة غير مسموح بها، وأن المسؤولين يعيقون إرسال السجناء إلى المستشفيات. وأفاد التقرير بأنه «أثناء مداهمات المهاجع تُصادر الكتب، ولا يجرى استردادها، كما أن صحيفة (يني يشام) لا توزع، وبحجة فيروس كورونا يتم تطبيق العزلة الانفرادي على المعتقلين، ويعاني المعتقلون المرضى كثيراً حتى اللحظة، كما أن الرسائل باللغة الكردية لا تصل إلى المعتقلين، حسبما نشره موقع تركيا الآن.

Advertisements

كما ورد في ختام التقرير، أن المعتقلين لا يحصلون على الطعام الكافي، وأن بعض السجناء تقدموا بطلب لمراجعة الطبيب بسبب آلام في الأسنان، لكن لم يتم الرد عليهم إلا بعد شهرين، وكذلك ارتفع سعر بعض الأشياء كثيراً في المقصف الخاص بالسجن، كما أن معدات التنظيف والأطعمة قليلة.