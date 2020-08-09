شكرا لقرائتكم خبر عن نواب وأحزاب يدعون المصريين للنزول والمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا عدد من النواب والأحزاب، المصريين للاحتشاد والنزول بقوة أمام لجان الانتخابات لاختيار الأفصل فى انتخابات أول مجلس للشيوخ. من جانبه، دعا الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الشعب المصري للمشاركة بقوة فى انتخاب أول مجلس الشيوخ عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو طبقا لدستور 2014 والمعدل فى استفتاء 2019.

وقال أبو العلا، إنه مع انطلاق قطار الانتخابات فى الخارج ووجود مشاركة قوية من المصريين فى الخارج يتأكد ضرورة أن يشارك المصريون وبقوة فى هذا الاستحقاق الهام ليدلى كل مواطن برأيه فيمن يمثله تحت قبة مجلس الشيوخ ليكون الغرفة الثانية للبرلمان ويشرع فى تأدية دوره على الوجه الأكمل.

وأكد أبو العلا، أن المشاركة فى عملية الاقتراع بالداخل التى تبدأ بعد غد الثلاثاء ستبلور الرغبة الحقيقية للمصريين فى استكمال كل مؤسسات الدولة ومنحها القوة الشعبية التى تظهر للعالم كله مدى الترابط الكبير بين الشعب ومؤسسات دولته، وهو الأمر الذى يدحض أي افتراءات أو إدعاءات خارجية ضد مستقبل البلاد.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على الناخبين أن يلتزموا باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد تفشى فيروس كورونا خلال عملية الاقتراع حتى تمر عملية الانتخاب بسلام.

وأكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشاركة جميع المصريين فى انتخابات مجلس الشيوخ هو واجب دستوري ووطنى، معربا عن ثقته التامة فى أن الشعب المصرى صانع ثورة 30 يونيو عام 2013 لن يتوانى لحظة فى المشاركة فى هذه الانتخابات لاختيار من يمثله فى مجلس الشيوخ .

ووجه "عامر" فى بيان له أصدره اليوم حديثه لكل المصريين، قائلا: "اختاروا من ترونه أصلح لتمثيلكم مجلس الشيوخ والمهم المشاركة فى صناعة هذا المجلس الذى سيكون له دوره الكبير فى إثراء الحياة السياسية والبرلمانية".

وناشد المهندس محمد فرج عامر، جموع الناخبين بالمشاركة الإيجابية القوية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ وذلك من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية وترسيخاً للديمقراطية، مؤكدا أن إدلاء الناخب بصوته في اختيار نوابه هو النموذج الأمثل للديمقراطية.

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بينما دعا النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية التوجه إلى صناديق الاقتراع يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للمشاركة بكثافة فى انتخابات مجلس الشيوخ

كما ناشد "زين الدين"، الناخبين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والحكومة، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة للحماية من فيروس كورونا للحد من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة ترسخ لنظام ديمقراطي حقيقي وأن انتخابات مجلس الشيوخ، سيكون لها أثر كبير في إثراء الحياة النيابية، بالإضافة إلى أنه سيساعد مجلس النواب في الانتهاء من العديد من مشروعات القوانين المتراكمة بصورة أكثر دقة، خاصة وأن شروط الانضمام للمجلس الجديد مختلفة عن مجلس النواب والتي من بينها أن يكون المترشح لعضوية المجلس حاصل على مؤهل عال ، وبالتالي فأعضاء المجلس يكونون من الكفاءات المختلفة والمتنوعة، ويستطيعون دراسة القوانين بشكل متأن وبحرفية أكبر.



وقال إن العودة إلى انتخاب مجلس الشيوخ من جديد استدعته الحاجة إلى الخبرات والكفاءات التي تكون بهذا المجلس، حيث تحال إليه القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها، وهذا بدوره يخفف العبء عن كاهل مجلس النواب.

وفى السياق ذاته، أكد حزب المؤتمر، أهمية انتخابات مجلس الشيوخ، مناشدا جميع المصريين بالمشاركة الايجابية فى هذه الانتخابات باعتبارها خطوة مهمة في مسار الديمقراطية والاستقرار والمشروع الوطني للدولة المصرية.

وأعرب الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر فى تصريحات له، عن ثقته فى أن رد الشعب المصرى العظيم سيكون قويا وحاسما على الشائعات والاكاذيب المغرضة التى ترددها الآلة الاعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها من قطر وتركيا ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن هذا الشعب الذى انحاز للوطن والوقوف خلف القيادة السياسية فى ثورة 30 يونيو قادر على ممارسة دوره الديمقراطى فى المشاركة الفعالة فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد أن غرفة عمليات حزب المؤتمر تتابع لحظة بلحظة عمليات تصويت المصريين بالخارج لحظة بلحظة، وذلك فى إطار الخطة التى وضعها الحزب لمتابعة عمليات التصويت والتيسير على المواطنين فى مختلف البلدان على مستوى العالم.

وقال الربان عمر المختار صميدة، إن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية هى واجب وطني تفرضه وتحتمه ظروف المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد مناشدًا جموع المصريين في الداخل والخارج بأن يكونوا على قدر المسئولية وأن ينحازوا لوطنهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق واختيار من يمثلهم في هذا المجلس التاريخي من أجل مستقبل مشرق وباهر لمصر وشعبها