شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن مرتضى منصور ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر تفاصيل الطلب المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوى لمجلس النواب بخصوص الإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور عضو المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى. وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك. Advertisements

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